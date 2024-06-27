Севастополь, 27 июня, 2024, 19:35 — ИА Регнум. В Севастополе неизвестные, представляясь журналистами и сотрудниками ФСБ, пытались выманивать у местных жителей фото и видео последствий обстрела ВСУ. Об этом 27 июня сообщила руководитель Центра управления регионом Надежда Бохан в эфире местного телеканала СТВ.

«Неизвестные отправители в мессенджерах пытались связываться с горожанами, чтобы получить от них фото и видео происходящего в городе», — рассказала она.

По её словам, анонимы представлялись продюсерами, редакторами известных СМИ, сотрудниками ФСБ или правоохранительных органов и просили рассказать, что происходит в городе или отправить фото или видео.

Бохан отметила, что горожане не поддались на эти провокации.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня ВСУ выпустили по Крыму пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями: четыре перехватила система ПВО, боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе.

Четыре мирных жителя, двое из которых — дети, погибли, ещё 153 человека пострадали. Погибли и пострадали люди, которые на момент удара находились на пляжах в районе Учкуевки и Любимовки.

В Минобороны назвали США ответственными за удар по мирным жителям. Киев получает АTACMS из США, кроме того, полётные задания в них вводят американские специалисты, используя при этом данные американской спутниковой разведки.