Москва, 27 июня, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который процитировал комментарий в соцсети, назвав Госдуму «государственной дурой», не хотел оскорблять депутатов. Об этом 27 июня сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Александр Демьянчук/ТАСС Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

«Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого Председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях. Вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста», — приводит пресс-служба СК её слова в Telegram-канале.

Что сказал Бастрыкин

На полях Петербургского международного юридического форума Бастрыкин заявил, что миграционную политику в России необходимо изменить. По его мнению, возможно, стоит сосредоточить усилия на использовании внутренних ресурсов для решения политических, национальных, экономических и других проблем.

В ходе своего выступления председатель Следственного комитета вступил в диалог с депутатом Госдумы Сарданой Авксентьевой, у которой поинтересовался, планируют ли депутаты принимать новый закон по урегулированию ситуации с мигрантами. Ему ответили, что проблемой занимаются. Тогда глава Бастрыкин сказал, что ему хотелось бы узнать, когда «государственная дура» примет «хорошие» законы.

Мнение депутатов

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что слова Бастрыкина о Госдуме оскорбительны для российского народа. Депутаты избраны гражданами России, он оскорбил народ, отметил спикер.

В беседе с «Газетой.Ru» Сардана Авксентьева заявила, что разделяет недовольство Бастрыкина по поводу не принятия законов о мигрантах. По её словам, глава ведомства процитировал просьбы людей.

Ситуация с миграционной политикой в России

Глава «Русской общины» Андрей Ткачук 22 июня заявил, что о проблемах в России с мигрантами известно всем, но они никак не решаются. По словам эксперта, все призванные ужесточить миграционную политику в стране законопроекты так и не прошли через Государственную думу.

В пресс-службе МВД сообщили, что с начала года из России выдворили более 30 тыс. иностранцев-нарушителей. Отмечается, что число почти в два раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранных граждан, что на 55% больше, чем год назад.

В пресс-службе пояснили, что во избежание выдворения и депортации иностранцам необходимо строго соблюдать миграционное законодательство. В числе основных нарушений ведомство назвало непрохождение процедуры дактилоскопической регистрации и фотографирования, непрохождение ежегодного медицинского освидетельствования на наличие опасных заболеваний и употребление наркотических средств и ряд других действий.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов в беседе с ИА Регнум выразил согласие с призывом Бастрыкина изменить миграционную политику. Он заявил, что в России нужно пересматривать политику в отношении миграционных потоков. Эксперт подчеркнул, что полностью их перекрывать нельзя, однако необходимо взять под жёсткий контроль, поскольку общественная безопасность имеет первостепенное значение. Курдесов добавил, что России следует проводить работу по замещению мигрантов гражданами страны. Для этого необходимо создать соответствующие экономические условия.