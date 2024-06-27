Москва, 27 июня, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Российский велогонщик Александр Власов отказался от приглашения Международного олимпийского комитета выступить на Играх в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщил МОК на своём сайте.

JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA/ТАСС Российский велогонщик Александр Власов

Ранее президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов сообщил, что Власов отказался от участия в Олимпийских играх, хотя получил к ним допуск. Он отметил, что Власову не подходит профиль парижской трассы, кроме того, у спортсмена очень загруженный график. Вместо него на Олимпиаде, вероятно, выступит Глеб Сырица.

Власов был в числе первых 14 российских нейтральных спортсменов, которых МОК допустил к Играм в Париже.

28-летний Власов — победитель чемпионатов России в групповой и индивидуальной гонках. В 2022 году он занял пятое место в генеральной классификации «Тур де Франс», в 2023-м — седьмое место в генеральной классификации «Вуэльты Испании». В 2024 году спортсмен выиграл седьмой этап многодневной велогонки Париж — Ницца и занял пятое место в генеральной классификации.