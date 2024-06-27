Вашингтон, 27 июня, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден является угрозой для будущего страны. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в преддверии запланированных публичных теледебатов.

Rick Scuteri/AP/TASS Дональд Трамп

«Джо Байден — это угроза демократии, угроза выживанию и существованию нашей страны», — написал он в соцсети Truth Social.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии заявил, что Байден совсем скоро своими действиями втянет США в третью мировую войну. Он назвал Байдена худшим президентом за всю историю страны и призвал «побыстрее убрать» его с поста, поскольку Россия, Китай и Северная Корея «смеются и не могут поверить в то, что произошло с Америкой».

Ранее Байден и Трамп договорились о формате дебатов в рамках предвыборной кампании. Их назначили на 27 июня (после полуночи 28 июня по московскому времени). Беседа продлится 90 минут. Участникам дебатов нельзя будет принести с собой заранее подготовленные материалы. Из реквизита им разрешили принести ручку, блокнот и бутылку воды.