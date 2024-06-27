Ярославль, 27 июня, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на складе с обувью почти на 5 тыс. кв. метров в городе Любиме в Ярославской области, сообщило 27 июня МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В городе Любим горит складское помещение с обувью. Огонь охватил 4 800 квадратных метров, частично обрушилась кровля», — сообщило ведомство.

На месте ЧП работают более 40 специалистов и 12 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня пожар вспыхнул на территории продуктовой базы в Находке (Приморский край). В МЧС заявили, что огонь охватил тысячу квадратных метров. Кровля здания частично обрушилась. К ликвидации возгорания привлекли 36 огнеборцев и девять единиц техники.

В Ростове-на-Дону 21 июня загорелся склад МВД. У здания полностью сгорела крыша. Пожар локализовали на площади 700 квадратных метров.