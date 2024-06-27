Москва, 27 июня, 2024, 19:19 — ИА Регнум. В начале июля Госдума планирует рассмотреть законопроекты, касающиеся налоговых нововведений, инициированных Министерством финансов. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провёл круглый стол на тему: «Справедливая налоговая система: как на изменения реагирует российское общество?». На нём ведущие социологи, политологи и представители общественности обсудили отношение россиян к предлагаемым изменениям.

Нина Зотина/РИА Новости

Согласно опросу ВЦИОМ, проведённому по заказу ЭИСИ в июне, 58% россиян знают о грядущих налоговых изменениях.

«Самое резонансное изменение — введение прогрессивной шкалы. Оно предопределяет оценку налоговой системы. 78% от всех опрошенных считают, что решение о введении прогрессивной шкалы вместо плоской скорее справедливое. Таким же абсолютное большинство россиян (84%») считает и введение «семейной выплаты». Большинство предложений правительства по налоговым изменениям получили широкую поддержку», — заявил генерального директора ВЦИОМ Валерий Федоров.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский поделился результатами шести фокус-групповых дискуссий, проведённых институтом.

«В восприятии общества «справедливая» налоговая система — это «эффективная» налоговая система. Также среди критериев справедливости: рост уровня и качества жизни населения, снова сокращение разрыва между наиболее богатыми и бедными слоями, отсутствие «дублирования» налогов», — отметил он.

Потуремский добавил, что прогрессивная шкала налогообложения воспринимается респондентами как справедливая, а рост налогов, по их мнению, должен касаться сверхбогатых слоев населения.

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов отметил, что справедливость является одной из традиционных духовно-нравственных ценностей россиян.

«В целом более 700 экспертов приняли участие в обсуждении законопроекта. Участники общественных обсуждений оказались едины во мнении, что законопроект — это результат конструктивного диалога, а изменения направлены на достижения национальных целей. Большинство палат прислали свои предложения и замечания», — поделилась исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

Например, по её словам, удалось увидеть риски по Крайнему Северу — снижение заработных плат, что нивелирует установление государственных гарантий. Булгакова рассказала о появившемся в этой связи предложении рассмотреть возможность изменения размера налогообложения для лиц, которые проживают в таких районах.

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, зампредседателя комиссии Общественной палаты по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына отметила, что одними из ключевых бенефициаров налоговых изменений становятся регионы. Она подчеркнула, что в основе налоговых изменений стоит справедливое распределение средств между регионами.

Исследования ВЦИОМ и ИНСОМАР подтверждают, что людям важно понимать, как и на что будут направлены средства от предлагаемых изменений. У России уже есть подобный опыт, когда средства от точечного увеличения налогов тратились не просто на конкретные направления, а прицельно — на спасение детей, подчеркнул директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

«Несколько лет назад на 2% была повышена ставка налога для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Эти налоги идут на лечение больных детей в Фонд «Круг добра». В прошлом году в Фонд поступило около 160 млрд рублей от прогрессии. 25 тысяч детей с тяжелыми и редкими заболеваниями получили поддержку», — рассказал Данилин.

За налоговые изменения высказались и представители предпринимательства. Это объяснимо в том числе и тем, что налоговые изменения создают много импульсов для развития бизнеса и инноваций, заметил Асафов. Он напомнил, что разработаны параметры федерального инвестиционного налогового вычета — механизма, который должен стимулировать капиталовложения бизнеса на фоне общего повышения налоговой нагрузки. Новый вид вычета будет поощрять, способствовать достижению большей социальной справедливости. При этом увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% к уровню 2020 года является одной из национальных целей развития страны.

«Запрос на справедливость есть не только у простых граждан, но и у элиты. Они понимают, что делиться своими доходами надо <…> Очень важный «итог» налоговых изменений заключается и в том, что по большей части и управленческий класс, и бизнес, и пенсионеры, и рабочие думают схоже», — заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

В заключение эксперты отметили, что абсолютное большинство россиян поддерживают грядущие изменения, считают их обоснованными и справедливыми.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 8 и 15 июня по заказу ЭИСИ методом телефонного интервью среди 1600 опрошенных в возрасте 18 лет и старше. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Россиянам предложили ответить на вопрос, слышали ли они о том, что правительство одобрило предложение Минфина об изменениях в налоговой системе, а также считают ли они изменения справедливыми.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 18 марта заявил, что для развития России нужно создать налоговую систему, сохраняющую стабильность не менее шести лет. Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе необходимо быть очень аккуратными.

В мае Минфин внёс в правительство пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы. В июне Госдума одобрила изменения.

В апреле глава правительства Михаил Мишустин заявил, что налоговая система призвана не только обеспечить поступление ресурсов в бюджет государства, необходимых для решения общенациональных и региональных задач, но также должна сокращать неравенство в обществе.