* экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Москва, 27 июня, 2024, 18:58 — ИА Регнум. В Грузии будет популярен закон о семейных ценностях и защите несовершеннолетних, так как эта страна по своим настроениям консервативна. Такое мнение 27 июня корреспонденту ИА Регнум высказал ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, комментируя принятие этого закона в первом чтении в Грузии.

Shakh Aivazov/AP/TASS

Он пояснил, что на протяжении многих лет лидеры общественного мнения, граждане и священнослужители Грузии опасались, что культурная политика Евросоюза может угрожать грузинской самобытности и традиционным ценностям.

«Этот закон должен усилить позиции партии «Грузинская мечта» среди консервативно настроенных избирателей. Принятие закона в первом чтении показывает, что эта консервативная повестка будет играть важную роль в предвыборной кампании этой партии. Ранее в Грузии был принят закон о прозрачности иностранного влияния, который встретил противодействие со стороны прозападной оппозиции. Касательно реакции Запада, создаётся впечатление, что руководство партии «Грузинская мечта» считает, что хуже уже не будет, и поэтому они надеются решить все свои предвыборные проблемы сразу. Поэтому они и принимают закон, который не одобряет Запад», — отметил эксперт.

По его мнению, в этой ситуации грузинская оппозиция может только бойкотировать принятие этого закона, не выступая против него открыто, поскольку в противном случае их можно будет обвинить в поддержке ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ), чего они хотят избежать.

Как передавало ИА Регнум, депутаты парламента Грузии во время пленарного заседания 27 июня приняли в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ. Полное название законопроекта — «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». За него проголосовали 78 народных избранников. Представители оппозиционных партий не участвовали в голосовании, бойкотировав заседание.

Вместе с законопроектом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений депутаты также приняли в первом чтении пакет поправок в законы в рамках защиты семейных ценностей. Они предусматривают запрет на регистрацию любых браков, кроме союза мужчины и женщины, а также запрет на усыновление детей гомосексуальными парами и на операции по смене пола.

Данный законопроект был внесён в парламент Грузии на рассмотрение 4 июня. Вместе с ним рассматривают 18 поправок в законы, обеспечивающих защиту семейных ценностей.

В Тбилиси в течение многих лет местное ЛГБТ-сообщество проводило «Неделю прайда». В 2023 году сторонники традиционных ценностей сорвали мероприятие, его пришлось отменить.