Инта, Коми, 27 июня, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Пострадавшая при сходе вагонов пассажирского поезда рейса Воркута ― Новороссийск в Коми под Интой 14-летняя девочка остаётся в тяжёлом состоянии, её переведут на лечение в НИИ неотложной хирургии в Москву, сообщил 27 июня глава республики Владимир Уйба.

Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости

Он опубликовал в Telegram-канале в видеообращение, в котором рассказал, что девочку доставили санавиацией в Сыктывкар, там врачи по видеосвязи с НИИ неотложной хирургии (Центр Рошаля) получили консультации по лечению.

«Как только у нас будет окно по транспортировке, будем немедленно переводить её в центр Рошаля, потому что девочка нуждается в высокотехнологичной медицинской помощи, которым обладает НИИ», — добавил Уйба.

Губернатор уточнил, что в больницах остаются девять пострадавших в ходе железнодорожной аварии.

Как сообщало ИА Регнум, девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. В составе в это время были 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

По предварительной версии, авария произошла из-за подмыва железнодорожного полотна после ливней. Ехавшие в поезде пассажиры рассказали, что слышали сильный скрежет и странных грохот перед сходом вагонов.

Компания РЖД сообщила, что после ЧП за медицинской помощью обратились 46 человек. По информации Уйбы, госпитализация потребовалась десятерым пострадавшим.

Глава Коми позднее написал, что у большинства обратившихся за медицинской помощью врачи зафиксировали ушибы, ссадины и рваные раны. Он отметил, что после происшествия госпитализировали десять человек.

Уйба 27 июня заявил, что пострадавшая в аварии девочка-подросток находится в крайне тяжёлом состоянии. Её вместе с родителями доставили в Сыктывкар, где положили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

В РЖД сообщили, что под вагонами сошедшего с рельсов поезда обнаружили тела двух человек. 27 июня спасатели обнаружили под вагоном тело 16-летней девочки.