Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Выдача ордера Международного уголовного суда на «арест» секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил Валерия Герасимова противоречит нормам международного права. Об этом 27 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Алексей Никольский/ТАСС Валерий Герасимов и Сергей Шойгу

«Противоречит, конечно», — ответил он на соответствующий вопрос в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума.

По словам Медведева, проблема заключается в том, что весь мир упирается в то, что нормы не действуют.

Как сообщало ИА Регнум, МУС 25 июня объявил, что на фоне ситуации на Украине его досудебная палата выдала ордера на «арест» Шойгу и Герасимова. Суд обвинил бывшего министра обороны России и главу Генштаба в «международных преступлениях», указав период с 10 октября 2022 до по 9 мая 2023 года.

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин назвал решение МУС информационным шумом.

Аналогичные решения МУС принял в марте прошлого года в отношении Путина и Львовой-Беловой, обвинив их в «незаконной депортации» детей из регионов, до 2022 года входивших в состав Украины.

В МИД России это решение назвали «юридически ничтожным». По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, МУС это решение «состряпал» под давлением Запада и в обход всех правил.