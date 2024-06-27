Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Западные страны фактически вовлечены в украинский конфликт, несмотря на то, что у них нет для этого никаких оснований. Об этом 27 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе пленарной сессии Петербургского международного юридического форума.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Они (страны Запада — Прим. ред.) не просто не нейтральные страны — они совершенно очевидным образом вовлечены в (украинский. — Прим. ред.) конфликт, несмотря на то, что не имеют на это оснований», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что страны Запада не могут называть в качестве основания для этого право на самооборону, потому что им в этой ситуации никто не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, российские официальные лица неоднократно указывали на очевидную вовлечённость западных государств в украинский конфликт. Так, в конце мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что ВСУ уже пытаются бить по территории России американским оружием. Он подчеркнул, что это более чем красноречиво говорит о степени вовлечённости Вашингтона в конфликт на Украине.

А 25 июня Песков заявил, что Москва пока не наблюдает предпосылок для нормализации диалога с Западом по урегулированию конфликта на Украине. Представитель Кремля так прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о намерении в будущем возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным.