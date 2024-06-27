Москва, 27 июня, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин подал иск против бывшей супруги о разделе имущества, сообщил 27 июня Преображенский районный суд Москвы.

Александр Федоров/Sport-Express/TASS Руслан Нигматуллин

«Поступил иск известного российского футболиста Нигматуллина Р. К. к Нигматуллиной Е. В. о разделе совместно нажитого имущества», — сообщил суд.

Суд принял иск к производству. Беседу по иску назначили на 15 августа.

Руслан и Елена Нигматуллины поженились в 1996 году, у пары двое детей. Вместе они прожили почти 30 лет. Сам Нигматуллин объяснил, что отъезд экс-супруги за границу не может и не должен быть способом ухода от ответственности, поэтому он вынужден решать вопрос в правовом поле.

Нигматуллин играл на позиции вратаря за команды «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Терек» (Грозный) и другие российские клубы. В чемпионатах России сыграл 190 матчей, в еврокубках — 41 матч. Обладатель Кубка России (2000, 2001 годы). В 2000–2002 годах сыграл 24 матча за сборную России.

После завершения спортивной карьеры выступал как футбольный комментатор и эксперт на телевидении. В 2013 году открыл школу футбольных вратарей.