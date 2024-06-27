Куми, Южная Корея, 27 июня, 2024, 16:48 — ИА Регнум. В Южной Корее робот, работавший в мэрии города Куми, упал с лестницы. Машина выполняла функции муниципального служащего и вышла из строя без видимых причин. Об этом сообщило издание Sedaily.

Артем Геодакян/ТАСС

Инцидент произошёл 26 июня. Сотрудники мэрии обнаружили его на лестнице между первым и вторым этажами. По словам местных чиновников, перед произошедшим робот кружил на месте, а затем направился к лестнице и упал с первой ступеньки.

Специалисты профильных ведомств разбираются в ситуации. Не исключается, что причиной произошедшего могла стать слишком тяжёлая работа. Робот работал с девяти часов утра до шести часов вечера.

В администрации города машина выполняла функции государственного служащего, и даже имела соответствующие документы. Робот занимался доставкой документов по городу и сообщал необходимую информацию жителям.

В мэрии заявили, что сотрудник усердно работал и был частью коллектива. Особенностью этого помощника было то, что, в отличие от других, он мог сам вызывать лифт и таким образом перемещаться по этажам. Поэтому спускаться по лестнице у него не было необходимости.

«Он официально был частью мэрии, он был одним из нас», — отметил один из служащих.

Госслужащие настаивают на тщательном расследовании происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, на заводе Tesla Giga Texas недалеко от города Остин робот напал на инженера. Инцидент произошёл в 2021 году, но известно о нём стало в конце декабря прошлого года. Машина, которую использовали для перемещения алюминиевых деталей автомобиля, вонзила металлические когти в спину и руку рабочего.

По словам очевидцев, инженер программировал работу двух отключённых на тот моментов роботов, когда манипулятор прижал сотрудника к полу, а затем нанёс ему серьёзные травмы. Спас его находившийся рядом сотрудник, нажав аварийную кнопку остановки. У пострадавшего на руке осталась открытая рана.

Президент Владимир Путин в ходе поездки в Челябинск 16 февраля сравнил количество роботов на заводах в России и Южной Корее. По его словам, если в Южной Корее на 10 тысяч рабочих приходится тысяча роботов, то в РФ этот показатель в десять раз меньше. Сферы применения роботов в стране есть, но робототехника пока развита в недостаточной степени, отметил российский лидер.

В мае глава государства во время экскурсии по Харбинскому политехническому университету пожал космическую роботизированную руку, которая помогает в работе на орбите.