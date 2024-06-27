Инта, Коми, 27 июня, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского поезда № 511 Воркута ― Новороссийск в Коми завершились, сообщили 27 июня в пресс-службе МЧС РФ.

МЧС России. Кадр из видео

«Поисково-спасательные работы в Республике Коми завершены», — сообщили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июня в Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда Воркута ― Новороссийск. Инцидент произошёл на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. В поезде находились 20 работников железной дороги и 195 пассажиров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

ВЗападном межрегиональном управлении СК РФ на транспорте сообщили, что на месте аварии обнаружили в ходе поисково-спасательных работ тела трёх человек. К настоящему моменту следствие установило, что погибла девушка 16 лет, числившаяся пропавшей без вести. Её тело обнаружили в тамбуре. Тела ещё двоих погибших обнаружили под поездом.

По данным следствия, авария могла произойти из-за подмыва полотна после сильных дождей. Кроме того, как рассказали пассажиры, перед тем, как вагоны сошли с рельсов, они слышали сильный скрежет и посторонний грохот.