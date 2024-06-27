Посёлок городского типа Кратово, Московская область, 27 июня, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Разъединившийся на станции третьей линии Московских центральных диаметров «Кратово» в Подмосковье поезд «Иволга» убрали с пути вспомогательным локомотивом. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в Telegram-канале.

Кадр из видео

«В 15:43 [мск] железнодорожники убрали с пути неисправный электропоезд», — проинформировали в МЖД.

Отмечается, что сейчас поезда казанского направления следуют в сторону Москвы в штатном режиме. Принимаются все необходимые меры для стабилизации графика их движения.

До этого в МЖД сообщали, что в результате инцидента с «Иволгой» поезда казанского направления в сторону столицы шли с увеличенными интервалами движения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3898427" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 июня стало известно, что на станции МЦД-3 «Кратово» в Подмосковье оторвался вагон от поезда «Иволга». В результате инцидента никто не пострадал, на месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута ― Новороссийск вечером 26 июня сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

По предварительным данным, причиной железнодорожной аварии мог стать подмыв полотна в результате сильных дождей. В Республике Коми после этого ввели режим чрезвычайной ситуации.

ОАО «РЖД» 27 июня сообщило, что на месте схода поезда с рельсов в Коми обнаружили тела двух человек. Вечером того же дня спасатели обнаружили тело третьего погибшего в результате железнодорожной катастрофы.