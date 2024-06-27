Анкара, 27 июня, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Центральный банк Турции на заседании сохранил ключевую ставку на уровне 50% годовых. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба регулятора.

Турецкий ЦБ оставил ставку без изменений на третьем заседании подряд. В последний раз её меняли в марте, повысив сразу на 500 базисных пунктов.

Отмечается, что жёсткая денежно-кредитную политику сохранят, пока не будет значительного и устойчивого снижения месячной инфляции и инфляционные ожидания не достигнут необходимого диапазона.

Регулятор ожидает, что цены снизятся во втором полугодии.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта Центробанк Турции поднял процентную ставку с 45 до 50%. Регулятор пояснил, что тенденция месячной инфляции оказалась выше прогноза. Причиной он назвал инфляцию в сфере услуг, при этом внутренний спрос остался устойчивым.

Такая процентная ставка стала рекордной с 2003 года. До 45% ЦБ Турции поднял ключевую ставку 25 января. Аналитики не прогнозировали нового повышения. Предыдущее повышение состоялось 21 декабря 2023 года — до 42,5%.