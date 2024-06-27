Москва, 27 июня, 2024, 18:01 — ИА Регнум. В Москве маршрут ночного велофестиваля пройдёт по центру города, набережным, бульварам и улицам. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в Telegram-канале.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы каждый год проводим велофестивали в столице, чтобы показать, как много поклонников у этого вида транспорта. Регистрация на ночной велозаезд открыта — приглашаем вас присоединиться к празднику и стать частью дружного велодвижения», — приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Сбор участников начнётся 6 июля в 21:00 на Суворовской площади. Вход со стороны улиц Дурова и Селезневской.

Старт велозаезда запланирован на 22:00. Маршрут пройдёт через центр Москвы по набережным, бульварам и улицам. В этом году стиль ночного велофестиваля — «Светящийся праздник».

Как передавало ИА Регнум, в Москве началась регистрация на Ночной велофестиваль. Чтобы принять участие, нужно получить индивидуальный номер участника, распечатать его и повесить на свой велосипед или прикрепить к одежде.

Ранее Ликсутов сообщил, что в 2024 году в Москве пройдёт три велофестиваля — весной, летом и осенью. Первый состоялся 18 мая, следующие мероприятия запланированы на 6 июля и 14 сентября. Гостей велофестиваля, помимо гонки, ждут различные конкурсы. В том числе пройдёт и конкурс костюмов. Авторам самых оригинальных достанутся велосипед и смартфон.