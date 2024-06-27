Москва, 27 июня, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Гиркина (псевдоним Стрелков), осуждённого за призывы к экстремизму, этапировали в колонию, сообщила в Telegram-канале супруга Мирослава Регинская.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин)

«По информации, полученной от адвоката, сегодня утром, 27 июня, Игоря Стрелкова этапировали в колонию», — написала она.

Жена экс-министра отметила, что ей не сообщили, в какую колонию направили супруга.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным четырёхлетний приговор Стрелкову. После вердикта апелляционного суда приговор вступил в силу и подлежит исполнению.

Бывшего министра задержали 21 июля 2023 года, он публично призывал интернет-пользователей к экстремистской деятельности. 25 января 2024 года Московский городской суд приговорил бывшего министра обороны ДНР к четырём годам колонии общего режима.

В апреле 2024 года адвокат осуждённого заявил о его желании участвовать в СВО на Украине. К апелляционной жалобе приложили документ, в котором говорится, что одна из фронтовых воинских частей согласна заключить контракт со Стрелковым.

В 2014 году он несколько месяцев руководил отрядом ополченцев в ходе боёв с ВСУ в Славянске (ДНР). В начале июля 2014 года подразделение Стрелкова по его приказу отступило из города. С мая по август 2014 года он командовал Вооруженными силами ДНР. При этом в мае 2014 года его назначили министром обороны республики. В августе того же года Стрелкова отправили в отставку.