Лондон, 27 июня, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Россия, проведя ядерные учения, послала сигнал Западу. Об этом написала британская газета Daily Mail.

Максим Блинов/РИА Новости

«Последние учения проходят на фоне глубоких противоречий между Россией и странами НАТО», — говорится в материале.

Отмечается, что Россия проводит манёвры с применением пусковых подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс». Их ракеты имеют дальность полёта 12 тысяч километров, что позволяет нанести удар по Европе и США.

«Один удар «Ярса» может поразить шесть различных целей, причём каждый взрыв будет в шесть раз мощнее, чем сброшенная на Хиросиму ядерная бомба», — пишет издание.

По мнению журналистов, отношения между Востоком и Западом приближаются к самой низкой точке со времён Карибского кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 июня Рябков заявил, что правительство может пересмотреть ядерную доктрину России, в том числе с учётом опыта спецоперации. По его словам, это может произойти в случае, когда прежнее, классическое прочтение ядерного сдерживания не сработает в должной мере.

Он также отметил, что Россия не наблюдает у коллективного Запада адекватного понимания нарастающей опасности ядерного конфликта, а со стороны НАТО всё чаще слышны заявления на эту тему.

Замглавы МИД 25 июня отметил, что Москва из-за высоких рисков столкновения ядерных держав старается минимизировать эти угрозы, однако её оппоненты на Западе выдвигают неприемлемые условия для диалога по безопасности. Рябков добавил, что США и НАТО сегодня проводят враждебную линию в отношении России.

Российские военные 11 июня начали второй этап нестратегических ядерных учений, цель которых — поддержать готовность личного состава и техники России и Белоруссии для безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства. Первый этап учений стартовал в мае.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 июня заявил, что Запад продолжает провоцировать напряжённость в Европе, поэтому учения и поддержание боеготовности очень важны и своевременны.