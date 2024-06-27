Киев, 27 июня, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Шведский ретейлер IKEA планирует вернуться на Украину. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на свои источники.

Известия/Зураб Джавахадзе

Когда магазины этой компании снова откроются в стране, пока неизвестно. Но технические подготовительные работы уже ведутся.

Компания пришла в страну в 2020 году, когда запустили онлайн-продажи, а в 2021 году открыли первый магазин в Киеве. После начала спецоперации магазины закрыли, ретейлер ушел из страны. В октябре прошлого года МИД Украины начал работу по возвращению в страну брендов IKEA, H&M и Zara.

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля стало известно, что шведская компания Ingka Group, которая является владельцем сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA, а также торговых центров «Мега», начала искать покупателей на свою недвижимость в России. По подсчётам «INFOLine-Аналитики», общая площадь принадлежащих компании торговых центров составляла 2,3 млн кв. м, а арендные площади ― 1,8 млн кв. м.

В марте 2022 года шведская компания IKEA сообщила о приостановке продаж в России, а в июне — о сокращении персонала и продаже фабрик. В марте 2023 года IKEA продала последнее производство в России. Последнюю производственную площадку шведской компании в Новгородской области приобрёл совладелец петербургской Stolex Вадим Осипов. Два других бывших завода IKEA в Тихвине и Кирове достались лесопромышленной компании из Коми «Лузалес».

В феврале 2023 года шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA, ушедший из России после начала спецоперации, продлил срок действия права на собственный товарный знак до 2033 года, сохранив таким образом возможность вернуться на рынок страны.