Москва, 27 июня, 2024, 14:56 — ИА Регнум. В июле в России вступят в силу ряд новых законов в жилищно-коммунальной и банковской сферах, сообщил в Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Начиная с 25 июля банки стали проверять подозрительные транзакции и при необходимости задерживать их на два дня, даже при согласии клиента на перевод. Кредитные организации, которые пренебрегут своими обязанностями, будут компенсировать людям украденные деньги.

Остальные новшества вступят в силу с 1 июня.

Многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий освободят от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. Такой шаг позволит снизить финансовую нагрузку на льготные категории граждан.

Единая цифровая платформа объединит сведения обо всех гражданах России, которые вправе претендовать на социальную поддержку от государства. Это позволит автоматизировать предоставление помощи всем нуждающимся.

В законодательстве появится понятие российской промышленной продукции и её производителя. На неё начнут оформлять цифровые паспорта. Правительство сможет устанавливать приоритетный порядок приобретения, реализации и использования продукции.

Изменится порядок погашения задолженности перед банками для россиян, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Вначале нужно будет платить проценты по кредиту, а пени и штрафы погашать в последнюю очередь.

Банки, страховые компании обяжут отвечать на обращения с жалобами в течение 15 дней. Срок можно будет продлить на 10 дней, если потребуется дополнительная информация.

Социальный фонд начнёт информировать клиентов об их накоплениях в негосударственных пенсионных фондах.

Упростят процедуру внесудебного банкротства. Больше не придется предоставлять ряд бумажных справок. Их будут запрашивать через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Новые законы усовершенствуют общественный экологический контроль. Конкретизируют права и обязанности общественных инспекторов по охране окружающей среды. Иноагентам запретят осуществлять общественный экологический контроль.

Срок завершения исполнительного производства о взыскании долгов, если нет спорных моментов, сократят с двух месяцев до трёх дней.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня в Госдуме предложили ввести механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости. Согласно тексту документа, проект предлагает установить дополнительную выплату для пенсионеров со страховым стажем не менее 30 лет, которая призвана довести пенсию до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по стране. Таким образом, с учётом доплаты, общая выплата немногим превысит 26 тысяч рублей. На сегодня средний размер пенсии составляет около 20 тыс. рублей.

В мае Госдума приняла решение продлить выплаты многодетным российским семьям на погашение ипотеки до конца 2030 года. Закон о продлении выплат подготовили в целях реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства поставил задачу помочь многодетным семьям улучшить свои жилищные условия.