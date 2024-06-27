Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Эксперты в России активно готовят законопроект о запрете идеологии child-free (отказ заводить детей), сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов 27 июня на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей», — отметил он.

Вуколов подчеркнул, что подобных экстремистских идеологий в наши дни уже много, поэтому требуется создать механизм, который будет противостоять этим течениям. Необходимо защищать семейный ценности, добавил он. Замминистра также призвал стимулировать социальные условия, которые будут поощрять рождение детей.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 7 мая подписал указ о национальных целях развития страны. Он в том числе поручил добиться более частого рождения в семьях третьих и последующих детей. В документе говорится, что суммарный коэффициент рождаемости к 2030-му должен дойти до 1,6, а к 2036 году — до 1,8.

29 мая вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для повышения рождаемости нужно пересмотреть соответствующие региональные программы и включить в них инфраструктурные мероприятия. Она также указала на необходимость учитывать особенности регионов.