Куала-Лумпур, 27 июня, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Малайзия планирует подать заявку на вступление в БРИКС в 2025 году, когда будет председательствовать в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом 27 июня заявил глава МИД страны Мохамад Хасан.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Он отметил, что сейчас в БРИКС председательствует Россия, а в 2025 году это будет Бразилия.

«Мы хотим присоединиться к БРИКС, когда будем председательствовать в АСЕАН. Мы будем вести переговоры с Бразилией», — привела его слова газета South China Morning Post.

Как ранее передавало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 июня заявил, что страны БРИКС подавляющим большинством голосов приняли решение взять паузу по вопросу вступления новых членов. По его словам, объединению необходимо «переварить» вновь прибывшие страны, которые увеличили его состав в два раза.

Помощник президента России Юрий Ушаков 25 июня сообщил, что различные государства подали уже свыше 30 заявок на вступление в БРИКС. Он подчеркнул, что количество стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе объединения, постоянно растёт.

В частности, министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиампхонг на встрече с Лавровым 13 июня вручил ему письмо о намерении страны стать полноправным членом БРИКС.

В 2024 году к БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка) присоединились пять стран — ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Таиланд и ещё 14 стран рассматривают в качестве кандидатов на членство в объединении.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил о растущем интересе стран к формату БРИКС. Он отметил, что идёт объективный процесс формирования контуров многополярного и многостороннего мироустройства и этот образ будущего совпадает с устремлениями абсолютного большинства стран.