Москва, 27 июня, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Участникам спецоперации из двух новых регионов предоставят статус ветеранов боевых действий. Об этом 27 июня на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Граждане, обеспечивающие выполнение задач СВО в Запорожской и Херсонской областях, получат статус ветерана боевых действий», ― уточнил глава правительства.

Мишустин напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть в равных условиях. Речь идёт не только о военнослужащих и добровольцах, но и о гражданском персонале Вооружённых сил, врачах, военных корреспондентах, работниках структур, которые помогали наладить жизнь в новых регионах.

«Правительством принято решение о предоставлении статуса ветерана боевых действий гражданам, принимавшим участие в выполнении задач СВО в Запорожской и Херсонской областях», ― сказал премьер-министр.

Он отметил, что в ДНР и ЛНР эта норма уже действует. Получение статуса предусматривает дополнительные социальные гарантии, в том числе налоговые льготы, путёвки в санатории, а также внеочередное право на приобретение земельного участка и другие преимущества.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в апреле 2023 года подписал закон, по которому статус ветерана в том числе распространяется на ополченцев, защищавших ДНР и ЛНР от киевского режима с 11 мая 2014 года. Кроме того, статус ветерана присваивают лицам, заключившим контракт с организацией, содействующей российской армии при выполнении задач СВО.

В сентябре прошлого года порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий упростили. Как уточнил Мишустин, теперь для его оформления не нужно предоставлять личное заявление, в ведомстве самостоятельно всё сделают на основе имеющихся сведений. Это позволит бойцам и их родным оперативнее получать необходимую помощь, отметил глава правительства.

Правительство 19 февраля утвердило правила выдачи добровольцам в составе Росгвардии удостоверений ветерана боевых действий единого образца. Согласно постановлению, принимать решение о выдаче удостоверения будет специальная комиссия.

29 марта правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверений единого образца. Речь идёт о гражданах, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС России в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

В конце мая в филиале Фонда «Защитники Отечества» в ДНР заявили, что фонд в течение года помог пяти тысячам жителей республики получить удостоверения, подтверждающие статус ветерана боевых действий.