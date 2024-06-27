Посёлок городского типа Кратово, Московская область, 27 июня, 2024, 14:28 — ИА Регнум. На станции третьей линии Московских центральных диаметров «Кратово» в Подмоковье оторвался вагон от поезда «Иволга». Видеозапись с места инцидента 27 июня оказалась в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

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По данным источника агентства, результате инцидента, по предварительным данным, нет пострадавших.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута ― Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный. В нём ехали 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

Следователи возбудили уголовное дело по факту железнодорожной аварии по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). По предварительной информации, её причиной мог стать подмыв полотна в результате сильных дождей. В Коми после этого ввели режим чрезвычайной ситуации.

В ОАО «Российские железные дороги» 27 июня сообщили, что на месте схода вагонов в Коми обнаружили тела двух человек. В компании также выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Позднее стало известно, что числившуюся пропавшей после схода с рельсов поезда в Коми девочку нашли живой. Её доставили в реанимационное отделение больницы Сыктывкара в крайне тяжёлом состоянии.