От поезда «Иволга» оторвался вагон на станции МЦД «Кратово» в Подмосковье
Посёлок городского типа Кратово, Московская область, 27 июня, 2024, 14:28 — ИА Регнум. На станции третьей линии Московских центральных диаметров «Кратово» в Подмоковье оторвался вагон от поезда «Иволга». Видеозапись с места инцидента 27 июня оказалась в распоряжении ИА Регнум.
По данным источника агентства, результате инцидента, по предварительным данным, нет пострадавших.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Как сообщало ИА Регнум, 26 июня девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута ― Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный. В нём ехали 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.
Следователи возбудили уголовное дело по факту железнодорожной аварии по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). По предварительной информации, её причиной мог стать подмыв полотна в результате сильных дождей. В Коми после этого ввели режим чрезвычайной ситуации.
В ОАО «Российские железные дороги» 27 июня сообщили, что на месте схода вагонов в Коми обнаружили тела двух человек. В компании также выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Позднее стало известно, что числившуюся пропавшей после схода с рельсов поезда в Коми девочку нашли живой. Её доставили в реанимационное отделение больницы Сыктывкара в крайне тяжёлом состоянии.