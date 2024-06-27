Донецк, 27 июня, 2024, 16:00 — ИА Регнум. По поручению президента России Владимира Путина движение «Народный фронт» получило возможность оснастить машины скорой помощи, работающие в прифронтовой зоне, приборами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противоосколочными одеялами, а экипажи медиков — бронежилетами и касками, сообщила 27 июня пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Всего в новые регионы передадут 225 комплектов противоосколочных одеял и жилетов, 84 машины скорой помощи оснастят приборами РЭБ», — сообщил замруководителя Исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов, добавив, что медики новых регионов и водители скорой помощи получат 324 комплекта индивидуальной защиты — бронежилеты и каски.

Решение оснастить гражданские машины скорой помощи средствами защиты приняли после обращения к президенту фельдшера 6-й подстанции скорой помощи из Донецка Галины Яковлевой на форуме «Всё для Победы!» в Туле. Она также подняла вопрос о доплатах для водителей скорой помощи. Тогда по поручению президента этот вопрос решили, и с февраля водители получают полагающиеся выплаты.

Кроме того, Яковлева рассказала, что в стандартных армейских жилетах тяжело оказывать помощь, а автомобили часто оказываются под обстрелом. Президент поручил выделить средства на которые «Народный фронт» закупил необходимое оборудование для автомобилей.

В передаче груза в Республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин. Они проверили, как ведется работа по обеспечению безопасности докторов, а также пообщались с медиками и водителями скорой помощи.

«Медики ДНР получат 119 комплектов, 50 скорых будут оборудованы средствами РЭБ и средствами обнаружения дронов», — отметил руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Сергей Самохин.

Он пояснил, что РЭБ включается нажатием кнопки на пульте и водитель и экипаж будут защищены от беспилотников.

Главный врач Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР Виктория Кошелева рассказала, что на рабочем месте с 24 февраля 2022 года 25 человек получили ранения, из них шестеро погибли.

«Очень хорошо, что у нас теперь есть РЭБы и противоосколочные одеяла. Благодаря «Народному фронту» бригады, выезжающие в опасные районы, будут защищены», — заявила Кошелева.

Помимо этого, Кириенко вместе с замминистра здравоохранения России Андреем Плутницким встретились с медиками в ЛНР, где также «Народный фронт» передал средства РЭБ и детекторы дронов для автопарка скорой помощи региона. Луганские медики получили бронежилеты и каски для выездов на вызов к пациентам.

«Сейчас наши команды пройдут необходимое обучение, как пользоваться этими приборами, чтобы в случае необходимости спасти жизнь как членам медицинской бригады, так и пациентам», — отметил Плутницкий.

В свою очередь врач скорой помощи Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЛНР Маргарита Онишко поблагодарила за помощь, назвав её неоценимой.

Кроме того, «Народный фронт» обеспечил аналогичными наборами скорые помощи в Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщало 26 июня ИА Регнум, Кириенко проверил, как в ДНР организована защита сотрудников бригад скорой помощи, которые выезжают в места обстрелов. Он обсудил с медиками скорой помощи и водителями, как сделать эту защиту максимально удобной для работы медперсонала, водителей и пациентов.

В августе 2023 года ОНФ доставил на передовую медоборудование, которое закупили на перечисленные жителями России 73 млн рублей. Деньги для фронтовых медиков собирали в рамках проекта «Всё для победы!».