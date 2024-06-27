Пекин, 27 июня, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Политбюро центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) приняло решение исключить из КПК бывшего министра обороны КНР Ли Шанфу из-за нарушения партийной дисциплины и подозрений в коррупции, сообщило 27 июня официальное информационное агентство китайского правительства «Синьхуа».

Артем Геодакян/ТАСС Ли Шанфу

«Лицо подозревается в получении взятки с целью извлечения неправомерной выгоды, подозревается в даче взятки», — говорится в публикации.

По информации издания, Политбюро рассмотрело отчёт Центрального военного совета о деятельности Ли Шанфу и посчитало убедительными доказательства о совершении им преступлений. Документ передадут в военную прокуратуру для судебного преследования бывшего министра.

«Его действия не оправдали доверия и доверия ЦК партии и Центрального военного совета, серьёзно запятнав их», — подчеркнуло издание.

Как сообщало ИА Регнум, Всекитайское собрание народных представителей Китая утвердило Ли Шанфу на посту министра обороны в марте 2023 года. Его также назначили членом Центрального военного совета КПК — высшего органа управления китайскими вооружёнными силами.

Уже в сентябре того же года газета Financial Times заявила, что министра отстранили от должности и он находится под следствием. Издание также указало, что глава военного ведомства уже больше двух недель не появляется на публике, но китайские власти объяснили это проблемами со здоровьем.

В октябре Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин отправил Ли Шанфу в отставку.