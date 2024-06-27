Геническ, Херсонская область, 27 июня, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Власти Украины пытаются скрыть вспышку холеры во временно оккупированном ВСУ Херсоне, маскируя её под тиф. Об этом 27 июня рассказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Владимир Василенко.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Украинские власти пытались замаскировать вспышку холеры под тиф. Вибрион холерный попал в питьевую воду из Днепра», — привел его слова ТАСС.

Василенко уточнил, что украинские власти ничего не сообщают о вспышке холеры населению, а скважины с чистой водой на правом берегу Днепра в Херсонской области из-за отсутствия электричества не обслуживаются.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня в пророссийском подполье Херсона рассказали о вспышке холеры в городе. По информации подпольщиков, в больницах находятся уже около 100 человек, в основном военные, от заболевания скончались уже как минимум 12 человек.

До этого, 15 июня, в пророссийском подполье Херсона сообщили о начале эпидемии брюшного тифа среди бойцов ВСУ во временно подконтрольной Киеву части Херсонской области. Отмечалось, что в результате этого умерли не менее троих украинских военнослужащих.

В марте 2023 года начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов заявил, что ВСУ оставляют на фронте погибших бойцов, что может стать причиной распространения тяжёлых инфекционных заболеваний. Он уточнил, что это могут быть холера, брюшной тиф, дизентерия, разные виды гепатита, сальмонеллёз и чесотка.