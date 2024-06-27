Минск, 27 июня, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 заявил, что назначил посла республики в России Дмитрия Крутого главой своей администрации.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Дмитрий Крутой

«Мною принято решение о назначении главы администрации президента. С завтрашнего дня эти обязательства и функции будет выполнять Дмитрий Николаевич Крутой», — процитировало Лукашенко агентство БелТА.

Он отметил, что в зону ответственности Крутого входит реализация договорённостей, касающихся России.

«Два наших основных партнёра — Россия и Китайская Народная Республика. Здесь должен быть ответственный и целенаправленный подход по выполнению наших обязательств и развитию наших отношений», — отметил Лукашенко.

Послом Белоруссии в России Лукашенко назначил Александра Рогожника.

Первым заместителем главы администрации стала Наталья Петкевич, главой МИД Белоруссии стал Максим Рыженков, ранее занимавший должность первого замглавы администрации президента.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в конце мая на встрече с Лукашенко в Минске назвал Белоруссию подлинно стратегическим партнёром Москвы. Россия — крупнейший инвестор для Белоруссии. Российские инвесторы проинвестировали в экономику республики четыре миллиарда долларов, и работа идёт в двустороннем режиме, отметил глава государства.

В ходе телефонных переговоров по итогам визита Путина в Минск оба лидера отметили, что встреча на высшем уровне придала существенный импульс дальнейшему развитию многоплановых российско-белорусских отношений союзничества и стратегического партнёрства. Они обсудили предстоящий саммит ШОС с участием Лукашенко.