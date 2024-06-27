Москва, 27 июня, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Россия не наблюдает у коллективного Запада адекватного понимания нарастающей опасности ядерного конфликта, со стороны НАТО всё чаще слышны заявления на эту тему. Об этом 27 июня заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Замглавы МИД отметил, что законы ведения боевых действий и конфликтов предполагают применение всё более сильнодействующих средств, когда противник не понимает серьёзность ситуации.

«Мы не видим адекватного восприятия с той стороны того, что происходит», — сказал он.

Рябков уточнил, что имеет ввиду, как причины и мотивы, побудившие Москву в 2022 году принять тяжёлое, но неизбежное решение о начале спецоперации, так и оценки российской стороны причин и последствий происходящего сейчас.

«Поэтому ядерная тема звучит всё громче. Люди на той стороне, привыкшие в последние годы ограничиваться глупыми, пустыми обвинениями России в распространении дезинформации, пропаганды, не утруждая себя <…> какими-то размышлениями и контраргументами, просто повторяют одно и то же», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 июня Рябков заявил, что правительство может пересмотреть ядерную доктрину России, в том числе с учётом опыта спецоперации. По его словам, это может произойти в случае, когда прежнее, классическое прочтение ядерного сдерживания не сработает в должной мере.

Замглавы МИД 25 июня отметил, что Москва из-за высоких рисков столкновения ядерных держав старается минимизировать эти угрозы, однако её оппоненты на Западе выдвигают неприемлемые условия для диалога по безопасности. Рябков добавил, что США и НАТО сегодня проводят враждебную линию в отношении России.

Президент Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия осознаёт ответственность за стабильность в мире и готова к переговорам со всеми странами по этому вопросу. Глава государства подчеркнул, что это должен быть серьёзный диалог, а не его имитация.