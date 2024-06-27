Луганск, 27 июня, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил Дворец культуры в Червонопартизанске Свердловского муниципального округа. Об этом 27 июня сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Администрация ЛНР

В Дворце культуры ведутся ремонтные работы при поддержке Красноярского края. Шеф-регион оборудовал модульную котельную, отремонтировал кровлю, поставил новые окна, частично заменил проводку и систему водоснабжения. Активно идёт работа над внутренней отделкой здания.

Одной из важнейших задач стало сохранение старинной лепнины на потолках и стенах, которая украшает залы Дворца культуры с момента постройки, чтобы будущие поколения могли созерцать красоту интерьеров здания.

Администрация ЛНР

В скором времени Дворец культуры откроется для посетителей. В учреждении работают шесть кружков, молодёжные и семейные клубы, проводятся встречи ветеранов.

Помимо этого, в ДК будет работать новый кинозал. В этом году для него закупят современный экран, кресла для зрителей и гардеробную систему.

Как сообщало 27 июня ИА Регнум, Кириенко вместе с главой ЛНР также ознакомился с ходом ремонта Комсомольского поселкового клуба в Свердловском муниципальном округе и восстановлением одной из старейших школ города — Свердловской гимназии №2.

Во время поездки в Донбасс 26 июня Кириенко посетил Сартанскую библиотеку им. М. Ю. Лермонтова в Донецком регионе. Там начались ремонтно-восстановительные работы, завершить которые планируется к 1 сентября 2024 года.

Кириенко в ходе майской поездки в Донецкую и Луганскую Народные Республики посетил объекты культуры и вручил жителям ЛНР награды за трудовые успехи. Он также провёл совещание по улучшению качества связи в республике.