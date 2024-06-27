* экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Тбилиси, 27 июня, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии во время пленарного заседания 27 июня приняли в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ). Трансляцию из зала заседания вела пресс-служба законодательного органа.

Сергей Бобылев/ТАСС

Полное название законопроекта — «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». За него проголосовали 78 народных избранников. Представители оппозиционных партий не участвовали в голосовании, бойкотировав заседание.

Вместе с законопроектом о запрете пропаганде нетрадиционных отношений депутаты также приняли в первом чтении пакет поправок в законы в рамках защиты семейных ценностей. Они предусматривают запрет на регистрацию любых браков, кроме союза мужчины и женщины, а также запрет на усыновление детей гомосексуальными парами и на операции по смене пола.

Новые поправки предполагают введение уголовных наказаний за нарушение запретов. Если проект примут в таком же виде, за операцию по смене пола будет грозить заключение на срок до четырёх лет, а за пропаганду ценностей ЛГБТ в учебных заведениях — штраф в размере 1,5 тыс. лари (около $530) для граждан и 4 тыс. лари (около $1,4 тыс.) — для юрлиц.

Кроме того, за показ интимных однополых сцен на телевидении и распространение рекламы ЛГБТ планируется ввести штрафы в размере от 800 лари (около $280) до 2,5 тыс. лари (около $890). В случае пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних штрафы могут составить от 1 тыс. лари (около $355) до 3 тыс. лари (более $1 тыс.).

Также планируется запретить проведение гей-парадов и других собраний, цель которых популяризировать ЛГБТ-ценности. За это вводят наказание в виде штрафов и лишения свободы на срок до двух лет.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» внесли в парламент Грузии на рассмотрение 4 июня. Вместе с ним рассматривают 18 поправок в законы, обеспечивающих защиту семейных ценностей.

В Тбилиси в течение многих лет местное ЛГБТ-сообщество проводило «Неделю прайда». В 2023 году сторонники традиционных ценностей сорвали мероприятие, его пришлось отменить.