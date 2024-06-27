Луганск, 27 июня, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время поездки в ЛНР ознакомился с ходом восстановления одной из старейших школ города — Свердловской гимназии № 2, зданию которой скоро исполнится 100 лет. Об этом 27 июня сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Администрация ЛНР

«В апреле здесь начались работы по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Приведут в порядок фасад здания, сделают капремонт классов и коридоров, на первом этаже обустроят столовую», — говорится в сообщении.

С ремонтом пищеблока помогает шеф-регион Республика Хакасия, а Минпромторг поставил оборудование. Его Кириенко и Пасечнику с радостью показал женский коллектив школы. До конца лета там ожидают поставку ещё одной партии техники, которая облегчает труд поваров и позволит обеспечить учащихся горячими и полезными обедами.

В улучшении облика школы принимают участие и дети. Активисты выбрали цвета, в которые выкрасят их классы.

Осенью ученики начнут заниматься в отремонтированной школе. Облагородить пришкольную территорию планируют следующей весной.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Кириенко вместе с главой ЛНР также ознакомился с ходом ремонта Комсомольского поселкового клуба в Свердловском муниципальном округе и посетил местный Дворец культуры.

Кириенко 26 июня также посетил школу № 34 в Мариуполе, получившую значительные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ. В образовательном учреждении он осмотрел спортивный зал, новый пищеблок, специализированные кабинеты и помещение для библиотеки. В 2024 году в регионе намерены отремонтировать 79 учебных заведений, работы уже завершили в 13 из них.