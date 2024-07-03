Москва, 3 июля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. С наступлением лета в российских регионах началось масштабное благоустройство. И особое внимание уделяется развитию малых городов и исторических поселений. Многие проекты там реализуют по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды — благодаря ему улучшается облик населённых пунктов, создаются новые места для отдыха и занятий спортом, туристические маршруты.

АНО «Национальные приоритеты» Набережная реки Осётр в Зарайске Московской области

Конкурс проходит с 2018 года по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». За это время в регионах уже благоустроены более 700 территорий, в том числе парки, улицы и пешеходные зоны, набережные и площади.

«Это даёт импульс для развития малого и среднего предпринимательства, появляются новые рабочие места, что качественно меняет условия и образ жизни людей. Они остаются жить и работать в небольших городах», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В этом году на конкурс поступило 404 заявки из 71 региона. А на специальный конкурс для регионов Дальневосточного федерального округа поступило 99 заявок.

Победители конкурса будут определены специальной экспертной комиссией до 1 сентября. На реализацию проектов-победителей в 2025–2026 годах будет субсидировано до 100 млн рублей из федерального бюджета.

По оценке министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, год от года число участников и качество представленных на конкурс инициатив растёт.

«Это говорит о большом интересе к вопросам создания комфортной городской среды в нашей стране. Обновлённые пространства становятся точками притяжения как для жителей города, так и туристов, способствуют развитию локальной экономики. Например, благодаря конкурсу создано 22,3 тыс. рабочих мест и пять тыс. объектов предпринимательской активности», — отметил министр.

В 2024 году был реализован 700-й проект — победитель конкурса. Им стал проект благоустройства городского парка историй имени М. Горького в городе Курганинске Краснодарского края. На площади более 2 га создали видовую поляну для пикника с амфитеатром, танцплощадкой и пешеходными дорожками.

В обновлённом парке появились фонтан со световыми элементами, терраса с шезлонгами для отдыха, столы для игр в шахматы. А для детей обустроили игровую площадку «Сад естествознания» с зонами для проведения мастер-классов. Подумали даже о фауне — соорудили специальный «отель для насекомых», разнообразные скворечники и кормушки для птиц.

«Парк преобразился до неузнаваемости, но при этом в нём сохранены исторические памятники и советские карусели, на которых довелось кататься в детстве, а теперь в восторге от них и моя внучка», — говорит жительница Курганинска Ольга Сергеева.

Парк историй — не единственный проект-победитель в Краснодарском крае. В 2022 году в станице Тамань благоустроили площадь Ушакова и прилегающую к ней территорию вдоль Таманского залива. Там создали площадки для проведения главных городских мероприятий с амфитеатром, фоном для которого стал залив. А на береговой зоне обустроили променад, зону для отдыха и спорта, раздевалки и душевые, фонтан, детские площадки и пирс для занятий водными вилами спорта.

В городе Узловая Тульской области по итогам конкурса преобразилась территория в районе Свиридовского пруда. На площади более 5 га появились детские площадки, подиум для проведения мероприятий, пешеходные дорожки и другие объекты для отдыха. А вдоль пруда обустроили смотровые площадки с лестницами к воде.

Ещё одним примером благоустройства стала набережная реки Осётр в подмосковном Зарайске. Проект стал победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года, и уже в 2023 году для жителей города создали новые детские и спортивные площадки, амфитеатр, экотропы, установили пирсы, арт-объекты, смонтировали освещение и провели озеленение.

«Мы (Московская область. — Прим. ред.) занимаем третье место по благоустройству, потому что 5–6 лет назад мы услышали серьёзный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — всё это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Новый участок стал продолжением уже благоустроенной в 2020 году набережной от Правобережной улицы до Лодочной станции, где сделали волейбольную и смотровые площадки, пляж, парковочное пространство и пешеходные дорожки.

По словам спасателей, работающих на пляже, после благоустройства набережная стала настоящим местом притяжения для гостей и жителей города, а благодаря инвесторам открылся прокат лодок, катамаранов, сапбордов и велосипедов. В планах — строительство гостиницы для отдыхающих.

По условиям конкурса к участию допускаются города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. По просьбе регионов Дальневосточного федерального округа с 2022 года для субъектов ДФО запустили отдельный конкурс для малых городов и поселений с численностью населения от 5 тыс. до 250 тыс. человек.

Участие в конкурсе предполагает финансирование из федерального бюджета до 100 млн рублей. Средства могут быть потрачены только на реализацию победившего проекта. При этом один из ключевых критериев оценки проектов — обязательная поддержка со стороны граждан, общественных организаций и проведение соответствующих общественных обсуждений.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Жильё и городская среда» реализуется в России с 2018 года по решению президента Владимира Путина. Одной из его ключевых целей является улучшение качества городской среды в 1,5 раза к 2030 году. Для этого в нацпроекте выделен отдельный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Он направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств.

Согласно указу президента о национальных целях развития РФ, до 2030 года в малых городах и исторических поселениях должно быть реализовано не менее 1,6 тыс. проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Кроме того, по поручению Владимира Путина было увеличено ежегодное финансирование конкурса.