Владивосток, 27 июня, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Жители посёлка в Приморском крае обнаружили на берегу реки чемодан, в котором лежало тело мужчины с пакетом на голове, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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«Прокуратура Надеждинского района поставила на контроль установление обстоятельств насильственной смерти мужчины», — заявили в ведомстве.

По информации прокуратуры, в полицию обратились жители поселка Казармы 25-й км Надеждинского района. Дорожный чемодан лежал на берегу реки Вторая Речка. Внутри обнаружили труп мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове.

На место происшествия выехал прокурор района Алексей Малышев. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

Как сообщил 19 июня источник ИА Регнум, в одном из гаражей в Восточном округе столицы обнаружили труп мужчины, который был пристёгнут наручниками к двери автомобиля. 18 июня в полицию обратился владелец одного из гаражей, расположенного на Открытом шоссе в Москве. Мужчина сообщил полицейским, что обнаружил в своём гараже тело 44-летнего арендатора. На место происшествия направили оперативную группу.

В апреле труп мужчины с огнестрельным ранением нашли у магазина в Подмосковье. Тело мужчины 1963 года рождения обнаружили рядом с домом в Балашихе. Полиция начала розыск подозреваемого. По данным Telegram-канала «ЧП Москва», погибший оказался местным предпринимателем и хозяином торговой точки. Его застрелили, когда он вышел из машины. По данным канала, выстрелили в него пять раз.