Москва, 27 июня, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Посол США в Москве Линн Трейси в ответ на обвинения со стороны России в причастности Вашингтона к теракту ВСУ в Севастополе произнесла заезженные отговорки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

РИА Новости/Константин Михальчевский

«В ответ на информацию, свидетельствующую о прямой вовлечённости США в подготовку и проведение этого террористического акта по мирным гражданам в Севастополе, повторялись заезженные, избитые и подлежащие утилизации, на мой взгляд, аргументы», — сказал Рябков.

Он добавил, что США в очередной раз заявили о неучастии в действиях ВСУ и напомнили про якобы право Киева на самооборону.

Дипломат подчеркнул, что Москва уже принимает ответные меры в связи с причастностью Вашингтона к удару по Севастополю. Запад должен прочувствовать предельные риски, связанные с подобными нападениями, отметил Рябков.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня посла США в Москве вызвали в Министерство иностранных дел России. В ходе беседы ей сделали демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, заявили в МИД.

Уточняется, что американскому послу заявили, что США ведут против России гибридную войну и превратились в сторону украинского конфликта, так как поставляют Украине наиболее современное оружие, включая использованные ВСУ при атаке на Севастополь ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, ввод полётных заданий и наведение на цель которых делают американские военные специалисты, которые наряду с киевским режимом несут ответственность за эту атаку.

В тот же день исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс сообщил, что Вашингтон сожалеет о жертвах среди гражданского населения в любых конфликтах. При этом политик заявил, что Украина якобы «дисциплинированно» использует предоставляемые Западом военные средства.

Днём 23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США с кассетными боевыми частями. В Минобороны отметили, что силы ПВО перехватили четыре ракеты, однако подрыв в воздухе осколочной боевой части пятой ракеты ATACMS привёл к жертвам среди мирных жителей Севастополя.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал варварской атаку ВСУ по Севастополю, в результате которой погибли мирные жители, включая детей.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что причастность Вашингтона не вызывает сомнений. Глава МИД заявил, что даже при поставке американских вооружений Киеву их не допускается использовать без участия военных из США.