Москва, 27 июня, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Россия скоро представит в Международный суд ООН доказательства совершения Киевом фактов геноцида в Донбассе, заявил 27 июня посол по особым поручениям, представитель России по делам в Международном суде ООН Геннадий Кузьмин на ХII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нам предстоит предоставить в суд доказательства совершения киевским режимом актов геноцида [в Донбассе], что мы и планируем сделать в ближайшее время», — заявил Кузьмин на сессии на тему «Международное правосудие: современные проблемы и вызовы».

Дипломат добавил, что Международный суд ООН решил рассмотреть вопрос о совершении геноцида Киева в Донбассе. Так, по его словам, Украина в вопросе обвинения России в геноциде не просто потерпела провал, но она, ещё будучи истцом, оказалась сама на скамье подсудимых.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Международный суд ООН в Гааге отказался рассматривать ряд вопросов в рамках иска Украины против России, поданного в 2022 году из-за проведения спецоперации. В январе суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором», а ДНР и ЛНР — «террористическими организациями». Кроме того, суд отклонил все требования Киева о компенсациях.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в феврале заявила, что все претензии Киева о якобы нарушении Россией Конвенции о геноциде Международный суд ООН полностью отверг. При этом, дипломата добавила, что Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий. В результате на рассмотрении в суде Гааги остался лишь один вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе, пояснила Захарова.