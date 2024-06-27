Москва, 27 июня, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вручил президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орден Почёта. Церемония состоялась 27 июня в Кремле.

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Путин подчеркнул, что Сассу-Нгессо очень много сделал для того, чтобы отношения России и Республики Конго развивались в позитивном ключе. Он отметил, что принял решение наградить президента республики государственной наградой.

«И позвольте мне исполнить эту почётную миссию», — предложил Путин.

Затем последовали церемония награждения.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 27 июня подписал указ о награждении Сассу-Нгессо орденом Почёта за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Россией и Республикой Конго. Москва и Браззавиль в этом году отмечают 60-летие установления дипотношений.

Сассу-Нгессо прибыл 27 июня в Россию. В Кремле состоялась встреча с Путиным в составе делегаций. Президент на встрече заявил, что рад приезду гостей и напомнил, что Сассу-Нгессо приезжал в Россию ещё во времена СССР и о том, что глава республики дважды участвовал в саммитах «Россия — Африка».

Путин назвал развитие отношений двух стран позитивным.

Сассу-Нгессо рассказал о планах вывести отношения с Россией на новый уровень. По словам политика, нужно заложить основы для прочного сотрудничества в будущем.