Москва, 27 июня, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Конго развиваются в позитивном ключе, что в том числе является заслугой президента республики Дени Сассу-Нгессо. Об этом 27 июня заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с коллегой из Конго в Москве.

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«Хочу напомнить, что вы ещё в советские времена посещали нашу страну, у нас с вами очень хорошие добрые отношения сложились и на межгосударственном, и на личном уровне», — сказал он.

Глава государства уточнил, что Сассу-Нгессо лично приложил множество усилий для развития отношений России и Конго.

Путин также напомнил, что президент Конго принимал участие в двух саммитах «Россия — Африка».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 июня Путин наградил президента Конго орденом Почёта за большой вклад в укрепление отношений двух государств. В нынешнем году Россия и Конго отмечают 60-летие с момента установления дипломатических отношений.

Позднее в этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал Конго перспективной страной для развития отношений с Россией. Представитель Кремля отметил, что двум государствам ещё есть над чем поработать в двусторонних отношениях.

Президент Конго 25 июня прибыл в Москву. Его встретили замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Конго в России Давид Мадука в сопровождении почётного караула. Позднее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что Путин 27 июня проведёт переговоры с Сассу-Нгессо.