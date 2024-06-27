Москва, 27 июня, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Республика Конго хочет вывести отношения с Россией на новый уровень. Об этом 27 июня заявил президент страны Дени Сассу-Нгессо на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Кадр из видео Дени Сассу-Нгессо

«Мы прибыли, чтобы изучить возможности выйти на новый уровень в наших отношениях и заложить основы нашего сотрудничества в будущие годы», — сказал он.

Сассу-Нгессо также заявил о желании провести переговоры с российской стороной по обороне, экономике и другим областям сотрудничества.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин 27 июня встретился с лидером Конго в Кремле. Российский президент отметил усилия Сассу-Нгессо в развитии двухсторонних отношений практически во всех сферах. Это касается и политических, и торгово-экономических связей, подчеркнул он.

Кроме того, Путин наградил Сассу-Нгессо орденом Почёта за большой вклад в укрепление отношений двух государств. В нынешнем году Россия и Конго отмечают 60-летие с момента установления дипломатических отношений.