Луганск, 27 июня, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко ознакомился с ходом ремонта Комсомольского поселкового клуба в Свердловском муниципальном округе. Об этом 27 июня сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Администрация ЛНР

Построенное в середине прошлого века здание в стиле ампир долгое время находилось в запустении. В клубе до 2023 года не было отопления, и строение постепенно стало разрушаться.

«Вдохнуть в Комсомольский клуб новую жизнь помогает шеф-регион Красноярский край: здесь уже установили котельную, меняют окна, оборудуют уборные, которых до сих пор в здании не было. В планах — реконструкция фасада и капитальный ремонт спортивного зала», — говорится в сообщении.

Библиотеку Комсомольского поселкового клуба также оснастят современными стеллажами. Летом в библиотеку поступят новые книги.

Помимо этого, благодаря президентскому фонду культурных инициатив, в детский кукольный театр, работающий при клубе, в августе приедет профессиональный режиссёр обучать ребят театральному искусству. Также по линии фонда в 2024 году клуб получит новые кресла для концертного зала, мебель и оборудование.

В Комсомольском клубе в различных кружках и секциях занимается более 400 детей, а для взрослых там проводят концерты.

Кроме того, Кириенко ознакомился с ходом восстановления одной из старейших школ города — Свердловской гимназии № 2, а также посетил местный Дворец культуры.

Как сообщало ИА Регнум, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко 26 июня проверил, как в ДНР организована защита сотрудников бригад скорой помощи, которые выезжают в места обстрелов. Он обсудил с медицинскими бригадами скорой помощи и водителями, как сделать эту защиту максимально удобной для работы медперсонала, водителей и пациентов.

Кириенко 26 июня также посетил школу № 34 в Мариуполе, получившую значительные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ.