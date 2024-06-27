Москва, 27 июня, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 июня встретился с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле, сообщила пресс-служба главы государства.

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Российский лидер подчеркнул, что рад видеть коллегу в Москве, и напомнил о его давних хороших отношениях с Москвой.

«Хочу напомнить, что вы ещё в советские времена посещали нашу страну. У нас с вами очень хорошие, добрые отношения сложились — и между странами, и на личном уровне», — отметил Путин.

Он также напомнил, что Сассу-Нгессо дважды участвовал в саммитах «Россия — Африка».

Российский президент отметил усилия лидера Конго в развитии двухсторонних отношений практически во всех сферах. Это касается и политических, и торгово-экономических связей, подчеркнул Путин.

Сассу-Нгессо заявил, что намерен выйти на новый уровень отношений и прибыл в Москву, чтобы изучить возможности для этого. Он добавил, что визит приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений между странами и необходимо заложить основы для прочного сотрудничества на следующие годы.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Путин подписал указ о награждении Сассу-Нгессо орденом Почёта. Российский лидер отметил его вклад в укрепление отношений между государствами.

Глава МИД России Сергей Лавров 4 июня в ходе визита в Браззавиль назвал взвешенной позицию Конго по конфликту на Украине. Министр также отметил, что политика Москвы находит понимание у Сассу-Нгессо.