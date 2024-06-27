Южно-Сахалинск, 27 июня, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Спасатели нашли трёх рыбаков, которых унесло в Охотское море от берегов Сахалина, они живы, сообщили 27 июня в пресс-службе МЧС.

Кадр из видео

«Спасательная операция на Сахалине успешно завершена», — заявили в ведомстве.

По информации МЧС, мужчин удалось обнаружить с воздуха. Они находились в районе маяка за мысом Свободный. Спасатели подняли рыбаков на борт вертолёта Ми-8 и уже доставили на сушу.

Как сообщало ИА Регнум 27 июня, трёх рыбаков унесло в Охотское море от берегов Сахалина. В МЧС сообщили, что на надувной лодке заглох мотор. Специалисты вели поиски на плавсредствах. Дополнительно из Южно-Сахалинска направили вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

В середине апреля в Сахалинской области спасли 20 рыбаков, дрейфующих более часа на отколовшейся от берега льдине. В ведомстве уточнили, что оторванная льдина начала уносить мужчин на озере Изменчивое в Корсаковском районе. Никто из них не пострадал.