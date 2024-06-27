Москва, 27 июня, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Бывший президент «Лукойла», совладелец нефтяной компании Вагит Алекперов снова возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу за 2023 год, сообщил 27 июня Forbes.

TASS /Михаил Гребенщиков / РБК Вагит Алекперов

Алекперов, как и в прошлогоднем рейтинге, занял первое место. Дивидендный доход бизнесмена за прошлый год составил 177,4 млрд рублей. По итогам 2022 года этот показатель составил 155,7 млрд рублей.

Второе место в рейтинге занял председатель правления «Новатэка», председатель совета директоров холдинга «Сибур» Леонид Михельсон (дивидендный доход 105 млрд рублей), третье — совладелец «Сибура» Геннадий Тимченко (84,6 млрд рублей), четвёртое — бизнесмен Алишер Усманов (79,9 млрд рублей), пятое — основатель компании «Фармстандарт» Виктор Харитонин (77,6 млрд рублей).

Как сообщало ИА Регнум, согласно рейтингу Forbes от 30 мая прошлого года, Юсуф Алекперов, сын Вагита Алекперова, возглавил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. Состояние наследника Forbes оценил в $20,5 млрд. На втором месте оказались дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко (по $12,6 млрд), на третьем — двое детей Михельсона ($10,8 млрд).

В конце прошлого года агентство Bloomberg опубликовало данные «Индекса миллиардеров». Согласно им состояние богатейших бизнесменов России с начала 2023 года увеличилось на $38,575 млрд.

Больше всех выросло состояние Алекперова ― на $9,14 млрд (до $24,5 млрд). На втором месте оказался Мельниченко: его доход увеличился на $4,03 млрд (до $17,2 млрд). Третье место занял бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, доход которого вырос на $3,89 млрд (до $9,76 млрд). По данным Bloomberg, богатейшие люди мира за 2023 год увеличили своё совокупное состояние на полтора триллиона долларов.