Москва, 27 июня, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Конго является перспективной страной для развития отношений с Россией, заявил 27 июня на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

«Конго — весьма перспективная страна для развития отношений с РФ, их потенциал далёк от полноценного задействования», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что в отношениях двух стран есть над чем поработать. Главы государств посвятят обсуждению этих вопросов переговоры, которые состоятся 27 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву. Главу африканского государства встретили замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Конго в России Давид Мадука. Встреча прошла с почётным караулом.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин 27 июня проведёт переговоры с Сассу-Нгессо.

27 июня президент Владимир Путин наградил коллегу из Конго орденом Почёта. Награды главу африканского государства удостоили за большой вклад в укрепление отношений двух стран. В 2024 году страны отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 июня во время визита в Браззавиль заявил, что Конго занимает взвешенную позицию по конфликту на Украине, а действия Москвы находят понимание у президента республики Сассу-Нгессо. Также глава российского МИД подтвердил, что отношения двух стран в области военного и военно-технического сотрудничества будут развиваться, так как это находится в интересах обороноспособности африканской страны.