Рига, 27 июня, 2024, 11:45 — ИА Регнум. В Армении скоро может пройти референдум о вступлении в ЕС, заявил спикер парламента республики Ален Симонян в интервью латвийскому телеканалу LSM. lv.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе визита в Латвию политик заявил, что у армянского общества «есть решение быть частью Евросоюза».

«Пару дней назад в нашем парламенте была дискуссия — о референдуме… Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум», — заявил Симонян.

По его мнению, граждане республики выберут путь вхождения в ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян на Копенгагенском саммите демократии рассказал о своём желании сделать республику частью Европейского союза. Отвечая на вопрос, когда бы он хотел видеть Армению членом ЕС, Пашинян ответил, что уже в этом году.

В конце февраля Симонян заявил, что Ереван готов укреплять отношения и стоит подумать о вхождении в ЕС. Он отметил, что не хотелось бы, чтобы это было односторонним шагом со стороны Армении.

Пашянин 12 июня заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда сочтёт нужным. Комментируя это решение, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что на безопасности ОДКБ выход Еревана никак не отразится. Выход Армении скажется на её обороноспособности. Он отметил, что действующие власти республики не руководствуются интересами своего народа.