Донецк, 27 июня, 2024, 11:06 — ИА Регнум. России нужно освободить всю Украину, чтобы исключить самые мизерные шансы на обстрелы российской территории и координирование терактов, которым занимается киевский режим. Такое мнение 27 июня высказал доцент кафедры политологии Донецкого государственного университета Кирилл Черкашин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всю территорию Украины нужно взять под контроль. Потому что это источник постоянной опасности», — заявил он в беседе с Донецким агентством новостей.

Эксперт пояснил, что использовавшиеся ВСУ при атаке на Севастополь американские ракеты ATACMS имеют дальность от 300 километров, а также есть их версии с дальностью до 500 километров.

«Фактически с территории Украины могут проводиться обстрелы очень большой зоны, чуть ли не до Москвы, а кроме того, вот эти все действия — вербовка и координирование терактов — часто идут с территории Украины», — отметил Черкашин.

Он также выразил уверенность в том, что такая мера является необходимой, уточнив, что для этого нужна более жёсткая позиция государства.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Российские силы противовоздушной обороны смогли перехватить четыре из них, однако в воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой из ракет. В результате этого погибли четыре человека, включая двоих детей. Также ещё 153 мирных жителя пострадали.

В Министерстве обороны подчеркнули, что ответственность за атаку несут США, так как это Вашингтон поставил Киеву ракеты АTACMS, в которые полётные задания вводят американские военные специалисты на основе собственной информации спутниковой разведки.

Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев 27 июня в ходе встречи с заместителем генсека ООН Жан-Пьером Лакруа призвал дать оценку террористическому удару ВСУ по Севастополю. Министр подчеркнул, что ответственные за этот ракетный удар и другие террористические атаки по России преступники понесут неотвратимое наказание.