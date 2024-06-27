Сыктывкар, 27 июня, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Девочку-подростка, пострадавшую в результате схода вагонов пассажирского поезда в Коми, доставили в больницу Сыктывкара. Об этом сообщили в минздраве республики.

Северо-Западная транспортная прокуратура

Медики оценивают её состояние как крайне тяжёлое. Она находится в реанимации.

«Два пострадавших доставлены в Коми в Республиканскую клиническую больницу, ребёнок ― в Республиканскую детскую клиническую больницу», ― говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В министерстве добавили, что все взрослые пациенты находятся в профильных отделениях стационаров региона.

По данным минздрава на 10:30, на госпитализации остаются восемь пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута — Новороссийск, в том числе ребёнок.

Ранее глава республики Владимир Уйба сообщил, что для транспортировки пострадавшей в Сыктывкар подготовили вертолёт. По его словам, с девочкой отправили её родителей, чьё состояние врачи оценили как удовлетворительное. Также в Сыктывкар транспортировали мужчину, который получил травму позвоночника.

Глава региона добавил, что ещё двоих пострадавших из Интинской центральной районной больницы доставили в Воркуту. По словам Уйбы, это воркутинцы, которые по состоянию здоровья не требуют особого уровня оказания медицинской помощи. Всю необходимую помощь им могут оказать в воркутинской больнице скорой помощи.

Остальные пострадавшие — в удовлетворительном состоянии, они находятся под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА Регнум, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута ― Новороссийск сошли с рельсов 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

По предварительной версии, ЧП могло произойти вследствие подмыва полотна после сильных дождей. Пассажиры поезда рассказали, что слышали сильный скрежет и посторонний грохот перед самим происшествием.

Минздрав проинформировал, что из-за случившегося пострадали до 40 человек, из них семеро находятся в тяжёлом состоянии. В свою очередь компания РЖД объявила, что после схода вагонов медицинская помощь понадобилась 46 пострадавшим.

Глава Коми позднее написал, что у большинства обратившихся за медицинской помощью врачи зафиксировали ушибы, ссадины и рваные раны. Он отметил, что после происшествия госпитализировали десять человек.

Глава региона 27 июня сообщил, что 17 пассажиров вернулись на восстановительном поезде в Инту, из них десять госпитализировали. Кроме того, семь человек транспортируют в Воркуту и Сыктывкар. Среди них 14-летняя девочка, которая находится в тяжёлом состоянии, и её родители.

В РЖД сообщили, что под вагонами сошедшего с рельсов поезда обнаружили тела двух человек. Также спасатели ведут поиски ещё одного пассажира, местонахождение которого установить не удалось.

В связи с железнодорожной аварией в Коми ввели режим чрезвычайной ситуации. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.