Тюмень, 27 июня, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Депутаты тюменской городской думы выбрали главой города мэра Тобольска Максима Афанасьева. Его кандидатуру единогласно одобрили депутаты на заседании 27 июня.

Telegram-канал Максима Афанасьева

«Афанасьев Максим Викторович — «за» 31 бюллетень», — заявила председатель счётной комиссии Елена Бойко.

Мэром он станет с 1 июля.

На пост главы Тюмени свои кандидатуры выдвинули Динар Абукин, Алексей Майер и Максим Долматов.

Кресло мэра освободилось после того, как в июне депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий экс-главы Тюмени Руслана Кухарука. В конце мая его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Временно исполняющим обязанности главы Тюмени стал Пётр Вагин.

Афанасьев обратился с речью к депутатам сразу после выборного голосования. Он предложил разделить зоны ответственности и заявил, что главное в его новой работе — это умение мобилизовываться в решении городских задач.

Максиму Афанасьеву 47 лет. Работал в департаменте финансов города Тюмени. В 2006 году возглавил правовую службу администрации города Тюмени. В феврале 2013 года глава администрации Тюмени Александр Моор назначил Афанасьева руководителем управы Ленинского административного округа Администрации Тюмени. В августе 2014 года стал заместителем главы администрации Тюмени.

С мая 2019 года по результатам голосования депутатов Тобольской городской думы наделён полномочиями мэра Тобольска.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 30 мая подписал указ о назначении экс-главы Тюмени Кухарука врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. В документе уточняется, что он будет временно исполнять должность главы региона до вступления в неё лица, избранного губернатором. Этим же указом Путин освободил от должности губернатора ХМАО Наталью Комарову, которая ранее объявила, что уходит на другую работу.