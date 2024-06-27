Москва, 27 июня, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почёта президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который приехал с визитом в Москву. Соответствующий указ глава государства подписал 27 июня. Документ опубликован на официальном портале правовой.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

Награды главу африканского государства удостоили за большой вклад укрепление отношений двух стран.

«За большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерации и Республикой Конго наградить орденом Почёта Сассу-Нгессо Дени ― президента Республики Конго», ― говорится в тексте указа.

В 2024 году страны отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.

Как сообщало ИА Регнум, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву. Его самолёт приземлился в одном из столичных аэропортов 25 июня. Главу африканского государства встретили замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Конго в России Давид Мадука. Встреча прошла с почётным караулом.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин 27 июня проведёт переговоры с Сассу-Нгессо.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 июня во время визита в Браззавиль заявил, что Конго занимает взвешенную позицию по конфликту на Украине, а действия Москвы находят понимание у президента республики Сассу-Нгессо.

Также глава российского МИД подтвердил, что отношения двух стран в области военного и военно-технического сотрудничества будут развиваться, так как это находится в интересах обороноспособности африканской страны.