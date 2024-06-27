Воркута, Коми, 27 июня, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Девочку, числившуюся пропавшей после схода с рельсов поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск, нашли живой. Об этом 27 июня рассказали в администрации Воркуты.

Северо-Западная транспортная прокуратура

«Пятнадцатилетняя девочка найдена живой», — привела слова представителя городской администрации «Газета.Ru».

Он уточнил, что в настоящее время выясняются связанные с этим подробности.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 июня пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» сообщила, что на месте схода с рельсов поезда в Коми нашли тела двух человек. Уточнялось, что сейчас ведутся поиски ещё одного пассажира.

Ранее в этот же день желающих продолжить движение сошедшего в Коми с рельсов пассажирского поезда отправили в Новороссийск. Их обеспечили питанием, водой и пледами, а также помогли перегрузить багаж.

Глава Коми Владимир Уйба утром 27 июня сообщил, что семерых пострадавших при сходе поезда в республике доставят в Воркуту и Сыктывкар. Он уточнил, что десять из 17 вернувшихся в Инту пассажиров госпитализировали.

Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута ― Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный вечером 26 июня. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

По предварительным данным, железнодорожная авария могла произойти из-за подмыва полотна в результате сильных дождей. При этом пассажиры поезда сообщили, что слышали сильный скрежет и посторонний грохот перед ЧП.

В республике после схода поезда с рельсов ввели режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).